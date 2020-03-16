Для курян открыта «горячая линия» ко Всемирному дню прав потребителей

16 Март 2020 2020-03-16T13:47:37+03:00

Обратиться за консультацией можно в рабочие дни Фото: Светлана ВОЛКОВА

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15 марта международная общественность отметит Всемирный день прав потребителей, который пройдет в 2020 году под девизом: «Рациональный потребитель» («The Sustainable Consumer»).

Рациональное потребление направлено на повышение эффективности использования ресурсов и развитие справедливой торговли. Именно выбор потребителей способен существенно повлиять на повсеместное внедрение бережливых подходов к производству товаров и услуг, отметили в Роспотребнадзоре.

До 25 марта управление Роспотребнадзора по Курской области проводит «горячую линию», посвященную Всемирному дню прав потребителей, в рамках которой специалисты управления проконсультируют курян по вопросам в сфере соблюдения потребительского законодательства.

Обратиться за консультацией можно в рабочие дни с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 9.00 до 16.00, с перерывом с 13.00 до 14.00, по телефону 8 (4712) 58-71-86.

Для потребителей работает также телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU