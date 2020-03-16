Курский «Авангард» сыграл вничью с ростовской «Чайкой»
Первый гол на 25-й минуте игры забили соперники
Сейчас куряне с 29 очками занимают тринадцатую строчкуФото: предоставлено пресс-службой
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В матче 27-го тура ФНЛ курский «Авангард» на выезде сыграл вничью с «Чайкой» из Песчанокопского Ростовской области 1:1.
Первый гол на 25-й минуте игры забили соперники – отличился Владислав Кулик. Александр Агеев из «Авангарда» сравнял счет на 37-й минуте.
Сейчас наша команда с 29 очками занимает тринадцатую строчку в таблице ФНЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU