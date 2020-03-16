2020-03-16T13:37:56+03:00
Спорт

Курский «Авангард» сыграл вничью с ростовской «Чайкой»

Первый гол на 25-й минуте игры забили соперники
Ольга ДАНИЛОВА
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Сейчас куряне с 29 очками занимают тринадцатую строчкуСейчас куряне с 29 очками занимают тринадцатую строчкуФото: предоставлено пресс-службой
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В матче 27-го тура ФНЛ курский «Авангард» на выезде сыграл вничью с «Чайкой» из Песчанокопского Ростовской области 1:1.

Первый гол на 25-й минуте игры забили соперники – отличился Владислав Кулик. Александр Агеев из «Авангарда» сравнял счет на 37-й минуте.

Сейчас наша команда с 29 очками занимает тринадцатую строчку в таблице ФНЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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