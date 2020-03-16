Курянин оплатил долг, чтобы выехать за границу

16 Март 2020 2020-03-16T13:12:43+03:00

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Житель Железногорска задолжал банку почти 260 тысяч рублей, но оплачивать задолженность не торопился. Судебные приставы применили к нему меры принудительного исполнения в виде временного ограничения выезда за пределы Российской Федерации.

Получив постановление, мужчина понял, что запланированный отдых в Таиланде может сорваться. Он нашел деньги и оплатил задолженность в полном объеме, а также сумму исполнительского сбора в размере почти 18 тысяч рублей.

Исполнительное производство окончилось фактическим исполнением, ограничение права выезда за пределы РФ для жителя города Железногорска было отменено, сообщили в УФССП по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU