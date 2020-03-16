В Курске против гендиректора компании завели дело за невыплату зарплаты

16 Март 2020 2020-03-16T12:21:24+03:00

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Сеймский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по Курской области завел уголовное дело против 42-летнего генерального директора одного из обществ с ограниченной ответственностью. Его подозревают по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

По версии следствия генеральный директор одной из организаций Курска умышленно не выплачивал больше двух месяцев заработную плату одному из работников за период работы с апреля по ноябрь 2019 года. В результате образовалась задолженность на общую сумму свыше 80 тысяч рублей.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU