В Курской области случаев коронавируса не зарегистрировано

16 Март 2020 2020-03-16T11:37:40+03:00

Под домашним медицинским наблюдением находятся 56 человек Фото: Из архива "КП"

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Эпидемическая ситуация с коронавирусной инфекцией в Курской области находится под контролем, случаев заболевания не зарегистрировано. Под домашним медицинским наблюдением находятся 56 человек. Они прибыли из стран с неблагополучной ситуацией. У всех взяли анализ - результат отрицательный.

В Семашко на обсервации находятся два человека, у которых был прямой контакт с заболевшей жительницей Белгородской области. У пациентов два раза уже взяли анализы, результат отрицательный.

Комитет образования и науки совместно с комитетом здравоохранения Курской области проводит просветительскую работу в целях профилактики коронавирусной инфекции. Организована акция «Стопвирус»: детям рассказывают о профилактических мерах, которые нужно соблюдать. Во всех образовательных организациях проводятся дезинфекционные мероприятия.

Для профилактики коронавируса стоит чаще мыть руки, избегать массовых мероприятий и контактов с людьми, которые выглядят нездоровыми. Заболевание передается воздушно-капельным путем и при контакте с инфицированным человеком. У зараженного повышается температура тела, отмечаются утомляемость, боль в горле, мышцах и бледность. Все это сопровождается чиханием, кашлем, ознобом и заложенностью носа.

В случае ухудшения эпидситуации оперативным штабом, который работает в круглосуточном режиме, будут приняты все необходимые меры.

ИСТОЧНИК KP.RU