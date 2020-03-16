На трассе под Курском погиб пешеход

16 Март 2020 2020-03-16T11:12:29+03:00

В результате ДТП пешеход скончался на месте Фото: Из архива "КП"

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13 марта примерно в 22:25 41-летний водитель автомобиля «Ауди-А6» двигался по автодороге Курск – Воронеж – Борисоглебск, со стороны Курска в сторону Воронежа. На 146 километре трассы он, по предварительным данным, сбил 31-летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении.

В результате ДТП пешеход скончался на месте, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU