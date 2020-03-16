2020-03-16T09:48:43+03:00
Общество

В Курской области стартовала «Большая история»

В его рамках пройдут спортивные, культурные и образовательные мероприятия
Яна ШЕЛЕСТ
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Присоединиться к акциям «Большой истории» могут все желающиеПрисоединиться к акциям «Большой истории» могут все желающиеФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курской области стартовал проект Года памяти и славы «Большая история». Он состоит из серии массовых спортивных, культурных и образовательных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект проходит во всех субъектах России и 43 странах мира. Курская область выбрана главной региональной площадкой в ЦФО.

В рамках проекта в области пройдут более десяти крупных федеральных событий. Ключевым из них станет акция «75 тысяч шагов к Победе». В 29 муниципальных образованиях состоятся забеги, общая дистанция которых составит 75 километров. На старт выйдут порядка 20 тысяч человек. Они пробегут по 2,5 км в каждом районе и 5 км в Курске. Начнется акция 2 апреля в Поныровском районе, а завершится накануне Дня Победы в областном центре.

В рамках проекта состоятся: акция по установке «Скамеек героев», премьера фильма про героев Года памяти и славы, «Диктант Победы», реставрация памятников и тест по истории Великой Отечественной войны. Куряне его напишут в единый день со всей страной в апреле и декабре 2020 года.

Присоединиться к акциям «Большой истории» могут все желающие. Организаторы проекта отмечают, что открыты для сотрудничества и готовы дополнять его новыми мероприятиями. Так как одним годом проект не ограничится и продолжится в 2021.

ИСТОЧНИК KP.RU

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