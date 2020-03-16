Из-за коронавируса курские вузы переходят на онлайн обучение
С 16 марта студенты и аспиранты КГУ будут заниматься дистанционно. Эта мера предпринята в соответствии с федеральными рекомендациями. Остальные вузы региона пока не объявили о переходе на онлайн обучение из-за пандемии коронавируса. Продолжаются и занятия в обычном режиме в курских школах - до весенних каникул осталась всего одна неделя.
Как ранее сообщала "КП", в Курской области пока случаев коронавирусной инфекции не зарегистрировано. Под наблюдением сейчас находится более 50 человек, приехавших из стран, где наблюдается неблагополучная ситуация с его распространением.
ИСТОЧНИК KP.RU