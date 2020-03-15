26-летний житель Курской области пострадал при пожаре в жилом доме
Парня доставили в больницу
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Пожар случился в поселке Лачиново Касторенского района. Сообщение о ЧП поступило спасателям вечером 14 марта - в 20.34. По данным регионального ГУ МЧС, специалисты прибыли на место через пять минут, в 20.48 - огонь ликвидировали.
К этому моменту в жилом одноэтажном доме оказались закопчены стены и потолок, повреждена мебель. Кроме того, пострадал 26-летний молодой человек. Его доставили в центральную районную больницу поселка Олымский.
Сотрудники МЧС устанавливают ущерб и причину возникновения пожара.
ИСТОЧНИК KP.RU