26-летний житель Курской области пострадал при пожаре в жилом доме

15 Март 2020 2020-03-15T10:01:57+03:00

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Пожар случился в поселке Лачиново Касторенского района. Сообщение о ЧП поступило спасателям вечером 14 марта - в 20.34. По данным регионального ГУ МЧС, специалисты прибыли на место через пять минут, в 20.48 - огонь ликвидировали.

К этому моменту в жилом одноэтажном доме оказались закопчены стены и потолок, повреждена мебель. Кроме того, пострадал 26-летний молодой человек. Его доставили в центральную районную больницу поселка Олымский.

Сотрудники МЧС устанавливают ущерб и причину возникновения пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU