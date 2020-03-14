В Курске грабители заманивали жертв через сайт знакомств

14 Март 2020 2020-03-14T19:40:41+03:00

Через фейковый аккаунт они вели переписку от имени девушки

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Промышленный районный суд вынес приговор по уголовному делу против двух молодых людей 21 года и 22 лет. Они признаны виновными в грабеже и разбое.

Молодые люди в сети Интернет на сайте знакомств создали аккаунт, разместив фотографии неизвестной девушки. От ее имени вели переписку с разными мужчинами, назначали встречи. Приезжавшие по указанному ими адресу жители Курска подвергались нападению. Угрожая ножом и избиениями преступники забирали деньги и ценности.

Суд дал одному из мужчин шесть лет лишения свободы, его соучастник получил на год больше - семь лет колонии общего режима, рассказали в прокуратуре региона.

ИСТОЧНИК KP.RU