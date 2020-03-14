Курянина, сбившего насмерть 80-летнего пешехода, суд отправил в колонию
Железногорский городской суд вынес приговор 44-летнему местному жителю. Его признали виновным по части 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Как установлено в суде, 2 июля 2019 года водитель, управляя автомобилем марки Daewoo Nexia, ехал в направлении одного из перекрестков в Железногорске. Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, он не снизил скорость автомобиля и не уступил дорогу пересекавшему проезжую часть 80-летнему мужчине.
В результате дорожно-транспортного происшествия пенсионер от полученных травм погиб.
Суд дал водителю полтора года колонии-поселения. Также он лишен права на два с половиной года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, добавили в прокуратуре.
С подсудимого взыскали компенсацию морального вреда, причиненного родственникам погибшего, в сумме один миллион рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU