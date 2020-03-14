Курянина, сбившего насмерть 80-летнего пешехода, суд отправил в колонию

14 Март 2020 2020-03-14T19:32:39+03:00

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Железногорский городской суд вынес приговор 44-летнему местному жителю. Его признали виновным по части 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как установлено в суде, 2 июля 2019 года водитель, управляя автомобилем марки Daewoo Nexia, ехал в направлении одного из перекрестков в Железногорске. Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, он не снизил скорость автомобиля и не уступил дорогу пересекавшему проезжую часть 80-летнему мужчине.

В результате дорожно-транспортного происшествия пенсионер от полученных травм погиб.

Суд дал водителю полтора года колонии-поселения. Также он лишен права на два с половиной года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, добавили в прокуратуре.

С подсудимого взыскали компенсацию морального вреда, причиненного родственникам погибшего, в сумме один миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU