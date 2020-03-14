В Курской области объявлено штормовое предупреждение

14 Март 2020 2020-03-14T19:14:16+03:00

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Вечером 14 марта и ночью 15 марта в Курской области ожидается усиление ветра западной четверти. Порывы будут достигать 15-20 метров в секунду, сообщили в МЧС региона.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112». Это комплексная и оперативная помощь в любой ситуации. Диспетчер в зависимости от обстоятельств вызовет на место происшествия все необходимые службы. Это позволяет сократить время реагирования. А значит, помощь всегда придет вовремя!

ИСТОЧНИК KP.RU