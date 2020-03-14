2020-03-14T09:12:13+03:00
Общество

18 апреля в Курской области открываются дачные перевозки

Транспорт к "шести соткам" будет ходить четыре раза в неделю
Ольга ДАНИЛОВА
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Автобусы пойдут к дачным участкам в апрелеАвтобусы пойдут к дачным участкам в апрелеФото: Светлана ВОЛКОВА
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С 18 апреля по 18 октября в Курской области открываются пассажирские перевозки к садово-огородным участкам в Курском, Золотухинском, Октябрьском, Железногорском, Курчатовском и Щигровском районах, сообщили в администрации региона.

Движение автобусов на дачных маршрутах организуют четыре раза в неделю: в среду, пятницу, субботу и воскресенье.

По всем вопросам организации перевозок к садово-огородным участкам пассажиры могут обращаться в комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области по телефонам: 70-71-23, 52-00-85.

ИСТОЧНИК KP.RU

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