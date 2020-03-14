Выросло число курян, попавших на карантин из-за коронавируса

14 Март 2020 2020-03-14T09:01:38+03:00

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В Курской области по состоянию на 13 марта случаев коронавирусной инфекции не зарегистрировано. Под наблюдением сейчас находится более 50 человек, приехавших из стран, где наблюдается неблагополучная ситуация с его распространением.

Большинство находятся на карантине дома. Курские медики уверяют, что изолированных медики каждый день наблюдают на дому, проводят лабораторные обследования. Признаков инфекционных заболеваний у наблюдаемых нет. Результаты обследования на коронавирусную инфекцию отрицательные.

- На данный момент под наблюдением (на обсервации) в Курской областной инфекционной больнице имени Семашко находятся два человека, у которых был прямой контакт с заболевшей жительницей Белгородской области. У пациентов дважды взяты лабораторные анализы, результат отрицательный. Признаков заболевания нет. В больнице они будут находиться две недели, - рассказал заместитель главного врача областной инфекционной больницы им. Н.А.Семашко по медицинской части Олег Девянин.

Ситуация находится на постоянном контроле.

В качестве профилактики коронавируса стоит чаще мыть руки, избегать массовых мероприятий и контактов с людьми, которые выглядят больными. Заболевание передается воздушно-капельным путем и при контакте с инфицированным человеком. У зараженного повышается температура тела, отмечаются утомляемость, боль в горле, мышцах и бледность. Все это сопровождается чиханием, кашлем, ознобом и заложенностью носа.

ИСТОЧНИК KP.RU