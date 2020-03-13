2020-03-13T16:53:51+03:00
Звезды

Курские студенты выступили с Маршалом и Сюткиным

Концерт прошел в Кремле
Ольга ДАНИЛОВА
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В Москву пригласили народный хор «Соловейко» и мужской вокальный ансамбль «Казачки»В Москву пригласили народный хор «Соловейко» и мужской вокальный ансамбль «Казачки»Фото: предоставлено пресс-службой
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Артисты Центра творческого развития студентов одного из курских вузов приняли участие в празднике, посвященном дню работника жилищно-коммунального хозяйства. Масштабный концерт, в котором выступили звезды российской эстрады, прошел в Государственном Кремлевском Дворце.

В Москву пригласили народный хор «Соловейко» и мужской вокальный ансамбль «Казачки». Они продемонстрировали яркий и масштабный номер «Ай, да растворите мне темную темницу…». В нем приняло участие несколько десятков молодых артистов. На их фоне выступления многих известных в России и за рубежом исполнителей выглядели обыденно. Впрочем, они также захватывали внимание зрителей. Тамара Гвердцители проникновенно исполнила известные «Московские окна», Леонид Агутин и Валерий Сюткин «зажгли» своими хитами «Хоп, хэй, ла-ла-лэй » и «Московский бит», Сергей Мазаев добавил философских мыслей с песней «Первый луч». На финал организаторы оставили Надежду Кадышеву и ансамбль «Золотое кольцо», которые исполнили, в том числе, «Течет ручей».

- Наши ребята в очередной раз доказали, что ни в чем не уступают прославленным исполнителям, - подчеркнула директор Центра творческого развития студентов Марина Сацук. – Это видят и в столице. Поэтому я не удивлена, что курские студенты успешно выступают на одной сцене с признанными звездами. Более того, на их фоне они не выглядят белыми воронами. Да и зрителям нравятся не меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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