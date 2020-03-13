В Курской области стартует антинаркотическая акция
Курян просят сообщать о фактах незаконного оборота
Сообщить о распространении наркотиков можно по телефону в КурскеФото: Светлана ВОЛКОВА
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С 16 по 27 марта в Курской области пройдет первый этап общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!», сообщили в УМВД региона. Полицейские призывают курян не оставаться равнодушными к проблеме наркомании!
Тех, кто располагает какой-либо информацией о фактах незаконного потребления и оборота наркотических средств, просят сообщить об этом в УМВД России по Курской области по телефону: +7 (4712) 36-82-65 (с мобильного 112).
ИСТОЧНИК KP.RU