Двух подростков обвиняют в краже металла в Курске

13 Март 2020 2020-03-13T15:25:44+03:00

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Сотрудники Западного отдела полиции выяснили обстоятельства кражи из пункта приема лома. Неизвестные ночью сломали окно и забрались внутрь, чтобы украсть обработанный металл на сумму более десяти тысяч рублей. Оперативники и эксперты-криминалисты, приехавшие на место, обнаружили следы, просмотрели камеры видеонаблюдения с нескольких объектов, отработали различные версии и за несколько дней установили, что к хищению причастны двое молодых людей 17 лет.

Один из них приехал в гости к другу из района, и вместе они выбрали объект для кражи, надеясь обнаружить там наличные деньги. Но, не найдя денег, забрали то, что смогли унести. Похищенный металл сдали в пункт приема неподалеку от места кражи. После предъявления доказательств, они сознались. Несмотря на то, что двоим задержанным не исполнилось 18 лет, их возраст, согласно законодательству, является основанием для привлечении к уголовной ответственности, сказали в полиции. Они уже стали фигурантами уголовного дела по факту кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU