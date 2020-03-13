Настойчивыми звонками мошенники заставили курянку отдать им 116 тысяч рублей

13 Март 2020 2020-03-13T14:08:41+03:00

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Собеседники представились сотрудниками банковской службы безопасности и стали рассказывать женщине о том, что с ее карты кто-то переводит 13 тысяч рублей. Разговор несколько раз прерывался, но настойчивые мошенники раз за разом перезванивали с разных московских номеров, наращивая психологическое давление, рассказали в полиции.

В результате мошенники сумели убедить женщину, что ее сбережениям угрожает реальная опасность. Пенсионерка, чтобы обезопасить счет, назвала незнакомцам по телефону номер своей карты, а потом и несколько паролей, которые пришли в СМС-сообщениях от банка. Получив нужные данные, фигуранты создали от имени курянки личный кабинет в системе онлайн банкинга, получили полный доступ к счетам и похитили все сбережения женщины – 116 тысяч рублей.

Курянка вскоре догадалась, что стала жертвой мошенников. В отделении банка она выяснила, что деньги действительно пропали и обратилась с заявлением в Северо-Западный отдел полиции. Установлено, что злоумышленники действовали из другого региона Российской Федерации, их местонахождение выясняет полиция. По факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело.

Полиция напоминает – сотрудники банков никогда не предлагают по телефону отменить перевод денег или покупку. Только мошенники запрашивают ваши персональные финансовые данные. В этом случае нужно немедленно прервать разговор и обратиться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU