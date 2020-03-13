Реконструкция курских очистных сооружений завершится в 2023 году
На очистных сооружениях Курска продолжается реконструкция. Сейчас на объекте работают 110 человек и 25 единиц специализированной техники.
- В здание воздуходувов закуплено оборудование и до конца года его должны смонтировать. Завершились земляные работы по разработке котлована под трехсекционный аэротенк и уже в ближайшее время начнется заливка бетона. Выполнены работы по разработке котлована под преаэратор, завершена бетонная подготовка, установлена опалубка, ведется армирование монолитной плиты, далее приступят к ее бетонированию. Также в этом году должны смонтировать цех по обезвоживанию илового осадка, - сообщили в администрации Курска.
В этом году на реконструкцию очистных сооружений планируется выделить порядка одного миллиарда рублей. Общая же стоимость проекта – 2,3 млрд рублей.
Все работы завершатся в 2023 году, пообещали в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU