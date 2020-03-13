Реконструкция курских очистных сооружений завершится в 2023 году

13 Март 2020 2020-03-13T14:01:50+03:00

В этом году должны смонтировать цех по обезвоживанию илового осадка Фото: предоставлено пресс-службой

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На очистных сооружениях Курска продолжается реконструкция. Сейчас на объекте работают 110 человек и 25 единиц специализированной техники.

- В здание воздуходувов закуплено оборудование и до конца года его должны смонтировать. Завершились земляные работы по разработке котлована под трехсекционный аэротенк и уже в ближайшее время начнется заливка бетона. Выполнены работы по разработке котлована под преаэратор, завершена бетонная подготовка, установлена опалубка, ведется армирование монолитной плиты, далее приступят к ее бетонированию. Также в этом году должны смонтировать цех по обезвоживанию илового осадка, - сообщили в администрации Курска.

В этом году на реконструкцию очистных сооружений планируется выделить порядка одного миллиарда рублей. Общая же стоимость проекта – 2,3 млрд рублей.

Все работы завершатся в 2023 году, пообещали в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU