2020-03-13T14:01:50+03:00
Деловой Курск

Реконструкция курских очистных сооружений завершится в 2023 году

Общая стоимость проекта – 2,3 млрд рублей
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
В этом году должны смонтировать цех по обезвоживанию илового осадкаВ этом году должны смонтировать цех по обезвоживанию илового осадкаФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

На очистных сооружениях Курска продолжается реконструкция. Сейчас на объекте работают 110 человек и 25 единиц специализированной техники.

- В здание воздуходувов закуплено оборудование и до конца года его должны смонтировать. Завершились земляные работы по разработке котлована под трехсекционный аэротенк и уже в ближайшее время начнется заливка бетона. Выполнены работы по разработке котлована под преаэратор, завершена бетонная подготовка, установлена опалубка, ведется армирование монолитной плиты, далее приступят к ее бетонированию. Также в этом году должны смонтировать цех по обезвоживанию илового осадка, - сообщили в администрации Курска.

В этом году на реконструкцию очистных сооружений планируется выделить порядка одного миллиарда рублей. Общая же стоимость проекта – 2,3 млрд рублей.

Все работы завершатся в 2023 году, пообещали в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курские студенты выступили с Маршалом и Сюткиным
В Курской области стартует антинаркотическая акция
Двух подростков обвиняют в краже металла в Курске
Настойчивыми звонками мошенники заставили курянку отдать им 116 тысяч рублей
Реконструкция курских очистных сооружений завершится в 2023 году
В Курской области высадят деревья в память о погибших в Великой Отечественной
В прошлом году более 30 тысяч курянок получили родовые сертификаты
В центре Курска штрафуют владельцев неправильно припаркованных авто
Под Курском в жилом доме выгорел потолок
Игроки курского «Авангарда» попали в сборную ФНЛ 26-го тура
Курянам советуют дезенфицировать гаджеты против коронавируса
В Курской области "накрыли" группу наркодиллеров
В Курской области стартовал проект "сельской ипотеки"
В Воронежской области выберут лучший школьный музей, посвященный Великой Отечественной войне
В Курской области открылась "горячая линия" по коронавирусу
В Курске готовятся к пожароопасному сезону
Куряне, отобравшие у школьника 150 рублей, получили реальные сроки
Владимир Нетёсов: «Уверен, воронежцы воспользуются своим правом и примут активное участие во Всенародном голосовании»
Двух курян осудили за убийство иностранца
Курский краеведческий музей займет три этажа бывшего завода
В Курске началась подготовка к ремонту дорог
В Курской области открывается сезон охоты на пернатую дичь
В регионе хотят ввести социальную карту курянина
В Курске сгорела иномарка
Курянина арестовали за кражу собаки
Курские артисты выступят в Большом театре
Курянин вырвал сумку у женщины и пытался сбежать
В Курской области проверяют такси
Курянина обвиняют в изнасиловании знакомой