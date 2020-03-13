В Курской области высадят деревья в память о погибших в Великой Отечественной

13 Март 2020 2020-03-13T13:49:43+03:00

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Лесоводы Курской области высадят 29 тысяч деревьев в память о погибших в Великой Отечественной войне. С инициативой создания «Садов памяти» выступили «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы. К акции присоединились лесоводы Курской области.

В регионе она стартует 1 апреля. Принять участие в акции сможет каждый житель области. Планируется, что по всей стране будет посажено 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны.

Информация о местах и времени проведения акции «Сады памяти» размещена на сайте комитета лесного хозяйства Курской области http://kurskles.reg-kursk.ru/okhrana-lesov/sad-pamyati/.

ИСТОЧНИК KP.RU