В прошлом году более 30 тысяч курянок получили родовые сертификаты
С 1 января года цена родового сертификата увеличилась на тысячу рублей и составляет 12 тысяч рублей.
- Теперь за счет средств родового сертификата беременные женщины могут получить не только медицинскую, но и правовую, психологическую и медико-социальную помощь. Оказать эти услуги, включая проведение профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни, в Курской области сможет 41 медицинская организация, с которыми региональное отделение Фонда социального страхования заключило соответствующие договоры, - пояснили в администрации региона.
В прошлом году более 30 тысяч курянок получили родовые сертификаты. Благодаря этому механизму на счета медицинских организаций было перечислено более 90 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU