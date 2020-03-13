13 Март 2020 2020-03-13T13:13:53+03:00

За счет средств родового сертификата беременные женщины могут получить не только медицинскую, но и правовую, психологическую и медико-социальную помощь Фото: Светлана ВОЛКОВА

В этом году перечень услуг по этому документу расширен

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С 1 января года цена родового сертификата увеличилась на тысячу рублей и составляет 12 тысяч рублей.

- Теперь за счет средств родового сертификата беременные женщины могут получить не только медицинскую, но и правовую, психологическую и медико-социальную помощь. Оказать эти услуги, включая проведение профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни, в Курской области сможет 41 медицинская организация, с которыми региональное отделение Фонда социального страхования заключило соответствующие договоры, - пояснили в администрации региона.

В прошлом году более 30 тысяч курянок получили родовые сертификаты. Благодаря этому механизму на счета медицинских организаций было перечислено более 90 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU