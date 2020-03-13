В центре Курска штрафуют владельцев неправильно припаркованных авто

13 Март 2020 2020-03-13T13:43:25+03:00

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В Первомайском парке Курска сотрудники ГИБДД штрафуют владельцев припаркованных с нарушениями ПДД машин.

- За въезд под "кирпич" полагается штраф в 500 рублей. На водителей, которых удается застать на месте, полицейские составляют протокол тут же. Остальным позже придут "письма счастья", - сообщили в мэрии города.

Как пояснили сотрудники Госавтоинспекции, в этой ситуации ПДД не предусматривают принудительную эвакуацию транспорта.

О хамском поведении автомобилистов в Первомайском парке сообщил на своей странице в соцсетях неравнодушный курянин, пояснили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU