В центре Курска штрафуют владельцев неправильно припаркованных авто
В Первомайском парке Курска сотрудники ГИБДД штрафуют владельцев припаркованных с нарушениями ПДД машин.
- За въезд под "кирпич" полагается штраф в 500 рублей. На водителей, которых удается застать на месте, полицейские составляют протокол тут же. Остальным позже придут "письма счастья", - сообщили в мэрии города.
Как пояснили сотрудники Госавтоинспекции, в этой ситуации ПДД не предусматривают принудительную эвакуацию транспорта.
О хамском поведении автомобилистов в Первомайском парке сообщил на своей странице в соцсетях неравнодушный курянин, пояснили в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU