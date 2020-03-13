Под Курском в жилом доме выгорел потолок

13 Март 2020 2020-03-13T10:42:23+03:00

Пожар тушили 18 человек Фото: Из архива КП.

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В 11:28 12 марта в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Молодежная во Льгове.

По данным МЧС по прибытии в 11:32 пожарные приступили к ликвидации загорания. Пожар локализован в 11:34, ликвидирован в 11:36.

В результате пожара в жилом доме огонь повредил потолочное перекрытие на площади 15 квадратных метров, сказали в МЧС региона.

Пожар тушили 18 человек и шесть единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU