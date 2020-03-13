Игроки курского «Авангарда» попали в сборную ФНЛ 26-го тура
ФК на 14-м месте
В сборную вошел полузащитник Хачим МашуковФото: Из архива КП.
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В сборную ФНЛ 26-го тура попали представители девяти команд. Возглавит ее тренер «Авангарда» Игорь Беляев.
От курского футбольного клуба в сборную вошел полузащитник Хачим Машуков, благодаря которому наши игроки смогли перевернуть ход встречи во время матча с «Торпедо».
По итогам 26-го тура куряне с 28 очками расположились на 14-м месте. В следующем матче 15 марта курский «Авангард» встретится с игроками футбольного клуба «Чайка» из села Песчанокопского Ростовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU