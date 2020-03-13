2020-03-13T09:21:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Курянам советуют дезенфицировать гаджеты против коронавируса

В регионе пока не зарегистрировано случаев заболевания, на карантине - 45 человек
Ольга ДАНИЛОВА
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Двое курян госпитализированы, еще 43 находятся под домашним наблюдениемДвое курян госпитализированы, еще 43 находятся под домашним наблюдениемФото: Светлана ВОЛКОВА
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По информации курского управления Роспотребнадзора, на сегодняшний день в регионе случаев заражения коронавирусной инфекцией не зарегистрировано.

- Проводится весь комплекс необходимых профилактических и противоэпидемических мероприятий, - отметили в ведомстве.

По Роспотребнадзора на карантине по коронавирусу в Курской области находятся 45 человек. 43 из них - на домашнем наблюдении, двое - в стационаре областной инфекционной больницы имени Семашко. Двое госпитализированных - это те, кто имел прямой контакт с больным коронавирусом.

У курян, которые сейчас находятся в стационаре, повторно взяли анализ на наличие вируса в крови, в обоих случаях результат отрицательный.

Следующая дата взятия анализа – 19 марта.

Как уже сообщала КП, по всем вопросам жители региона могут получить консультацию специалистов по телефону горячей линии (4712) 58-71-86.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют придерживаться основных правил профилактики коронавируса:

- не посещать общественные места;

- использовать одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах;

- избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа);

- мыть руки с мылом тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми;

- дезинфицировать гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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