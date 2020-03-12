В Курской области "накрыли" группу наркодиллеров

12 Март 2020 2020-03-12T17:07:06+03:00

Всех подозреваемых отправили в СИЗО Фото: УМВД России по Курской области.

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Сотрудники управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Курской области задержали пятерых в возрасте 21 до 36 лет, подозреваемых в сбыте синтетических наркотиков через тайники-закладки.

- Злоумышленники организовали сеть хранения и распространения запрещенных веществ в Курске и Курчатове. Тайники-закладки делали в лесах и на малонаселенных улицах. Действия каждого участника были четко определены – от перевозки оптовой партии до фасовки и распространения мелких порций. Оптовую партию хранили на территории Медвенского района, - рассказали в УМВД региона.

Одна из участниц "бизнеса" - жительница Тюменской области задержана с крупной партией наркотиков при попытке их доставить в Курскую область.

В рамках следственных действий, в том числе обысков на квартирах подозреваемых, также обнаружены наркотики и приспособления для их расфасовки. Всего у группы изъяли два килограмма "синтетики".

- Деятельность группы пресечена, а также блокирован канал поставки наркотиков в регион. Все запрещенные средства изъяты. После решения суда по уголовному делу они будут уничтожены, - прокомментировали ЧП в полиции.

Пятеро подозреваемых арестованы и до окончания следствия будут в следственном изоляторе. Они стали фигурантами уголовного дела по ст. 228.1 «Незаконные производство, сбыт наркотических средств». За это преступление предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU