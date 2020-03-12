2020-03-12T16:50:02+03:00
Деловой Курск

В Курской области стартовал проект "сельской ипотеки"

Сельской местностью будет считаться вся Курская область, кроме городов Курск, Железногорск и Курчатов
Ольга ДАНИЛОВА
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В регионе хотят остановить массовую миграцию в городВ регионе хотят остановить массовую миграцию в городФото: Светлана ВОЛКОВА
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В государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий» включена льготная ипотека на покупку и строительство жилья на сельских территориях по ставке до 3%.

Сельской местностью будет считаться вся территория Курской области, за исключением городов Курск, Железногорск и Курчатов, где численность населения превышает 30 тысяч человек. Уже сегодня была выдана первая сельская ипотека в поселке Кшень на сумму 2 млн 375 тысяч рублей.

Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тысяч до 3 млн рублей, при этом первоначальный взнос – от 10%.

Это поможет привлечь городских людей, остановить миграцию селян в мегаполисы, считают инициаторы программы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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