В Курске готовятся к пожароопасному сезону

12 Март 2020 2020-03-12T16:24:42+03:00

Для наблюдения за лесами и жилым сектором установлено пять видеокамер

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В Курске - два десятка лесных урочищ. Сейчас идет подготовка к пожароопасному сезону. Будут отремонтированы шлагбаумы на въездах в леса, проведены выборочные санитарные рубки, предстоит обновить минерализованные полосы. Для оперативного реагирования на пожары сформированы и прошли обучение добровольные пожарные дружины, заверили в администрации региона.

Для наблюдения за лесами и жилым сектором установлено пять видеокамер, информация с которых поступает в ЕДДС города.

Также функционируют два тепловизора и четыре видеокамеры АПК «Безопасный город» на высотных домах, которые позволяют просматривать лесные массивы в парке им. 50 лет ВЛКСМ, в урочищах Горелый лес и Хохлов лес.

- Предстоит большая работа по ликвидации потенциально пожароопасных несанкционированных свалок. Также нужно привести в порядок подъезды к пирсам, организованным на курских водоемах на случай забора воды для тушения пожаров, - добавили в обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU