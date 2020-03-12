Куряне, отобравшие у школьника 150 рублей, получили реальные сроки

12 Март 2020 2020-03-12T15:31:54+03:00

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Промышленный районный суд вынес приговор по уголовному делу против двух жителей Курска, которые признаны виновными в грабеже.

Как установлено в суде, в сентябре 2019 года 14-летние школьники находились в подъезде общежития. В это время их увидели двое пьяных жильцов этого же общежития. Подойдя к подросткам, они потребовали у одного из них отдать имеющиеся деньги и стали бить по лицу. Забрав у парня 150 рублей, они скрылись.

Суд дал одному из них два с половиной года лишения свободы, другому - три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU