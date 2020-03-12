Двух курян осудили за убийство иностранца

12 Март 2020 2020-03-12T13:15:22+03:00

Приговор пока не вступил в силу Фото: Из архива КП.

Гражданина республики Чад зверски избили и выбросили на улицу без одежды и обуви

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Курский областной суд вынес приговор по уголовному делу против двух жителей Курска 20 и 24 лет. Они признаны виновным по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц по предварительному сговору).

Как установлено в суде, 11 февраля 2019 года молодые люди после совместного распития спиртного увидели вблизи дома, расположенного на улице Карла Маркса, мужчину. Им оказался 29-летний студент курского вуза - гражданин республики Чад. Между ними возникла ссора, в ходе которой молодые люди начали избивать иностранца на улице, а затем в подъезде жилого дома.

В результате полученных травм студент потерял сознание. После этого один из нападавших нанес ему несколько ударов острым предметом в шею и туловище. Затем преступники вынесли находящегося без сознания мужчину на улицу и оставили в безлюдном месте на снегу без одежды и обуви.

По заключению эксперта смерть наступила в результате переохлаждения организма.

Суд дал одному из подсудимых 14 лет лишения свободы, другому - 16 лет лишения свободы с ограничением свободы на полтора и два года соответственно. Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии строгого режима.

С каждого подсудимого взыскана компенсация морального вреда в размере полтора миллиона рублей, сообщили в прокуратуре.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящую судебную инстанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU