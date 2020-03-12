Курский краеведческий музей займет три этажа бывшего завода

12 Март 2020 2020-03-12T12:33:47+03:00

На проектирование потратят более 99 миллионов рублей

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Экспозиционный корпус областного краеведческого музея расположится в помещениях бывшего завода «Электроаппарат» на улице Луначарского, 8.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения, ранее в нем располагалась мужская классическая гимназия.

- Сейчас в соответствии с действующим законодательством проводятся конкурсные процедуры на право заключения государственного контракта на проектирование объекта, - отметил председатель регионального комитета строительства Роман Денисов.

На эти цели из областного бюджета предусмотрено более 99 млн рублей. Задание на проектирование объекта утверждено с учетом необходимости реконструкции здания для размещения экспозиции с выставочными залами площадью более 3,5 тысяч квадратных метров.

Планируется, что на первом этаже можно будет ознакомиться с природным разнообразием курского края, на втором расположится отдел истории с доисторических времен до конца XIX века, на третьем - отдел истории советского периода и современности. Будет также устроена экспозиция «Юные защитники Родины».

При реконструкции планируется устройство зала для детских игровых комплексов и программ, мастер-классов, кружков, конференц-зала, а также зоны отдыха для посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU