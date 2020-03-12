В Курске началась подготовка к ремонту дорог

12 Март 2020 2020-03-12T11:43:39+03:00

Планируется также замена бортовых камней, люков и решеток

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В этом году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 46 объектов общей протяженностью более 48 километров.

Планируется также замена 48 тысяч бортовых камней, 800 люков и решеток, нанесение новой дорожной разметки, замена 1100 дорожных знаков, ремонт тротуаров.

На улицах Народной, Парковой, Магистральной, Заводской и Моковской дорожники уже начали убирать мусор, устанавливать вокруг мест производства работ ограждающие знаки и готовиться к замене бортовых камней.

ИСТОЧНИК KP.RU