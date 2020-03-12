В Курской области открывается сезон охоты на пернатую дичь
Он продлится десять дней
Управление ветеринарии области проведет исследования на предмет заноса птичьего гриппаФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курской области установлен срок весеннего периода охоты на пернатую дичь - с 21 по 30 марта, сообщили в администрации региона.
Комитету лесного хозяйства области и охотпользователям необходимо вести учет добытых пернатых и обеспечить соблюдение правил техники безопасности.
Управление ветеринарии области будет проводить исследования на предмет заноса птичьего гриппа перелетными птицами.
ИСТОЧНИК KP.RU