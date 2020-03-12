2020-03-12T11:02:05+03:00
Общество

В Курской области открывается сезон охоты на пернатую дичь

Он продлится десять дней
Ольга ДАНИЛОВА
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Управление ветеринарии области проведет исследования на предмет заноса птичьего гриппаУправление ветеринарии области проведет исследования на предмет заноса птичьего гриппаФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курской области установлен срок весеннего периода охоты на пернатую дичь - с 21 по 30 марта, сообщили в администрации региона.

Комитету лесного хозяйства области и охотпользователям необходимо вести учет добытых пернатых и обеспечить соблюдение правил техники безопасности.

Управление ветеринарии области будет проводить исследования на предмет заноса птичьего гриппа перелетными птицами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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