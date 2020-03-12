В регионе хотят ввести социальную карту курянина

12 Март 2020 2020-03-12T10:24:05+03:00

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В региональной администрации продолжают прорабатывать вопрос внедрения платежно-сервисного инструмента «Социальная карта жителя Курской области».

Сегодня многие торговые сети предоставляют покупателям свои скидочные карты. В результате куряне вынуждены носить с собой десятки пластиковых документов, чтобы предъявлять их при покупке товаров. Это крайне неудобно. По аналогии с Москвой и Санкт-Петербургом, где уже несколько лет успешно действуют социальные карты, курскому бизнесу предложили формировать бонусные программы на единой пластиковой основе.

Инициатива нашла поддержку у сетевых продавцов. Ритейл высказал готовность поделиться опытом, поскольку в этом направлении работает не первый год. В магазинах регулярно проходят промоакции для определенных льготных категорий (пенсионеры, студенты, инвалиды). Такой инструмент, как социальная карта, поможет активнее продвигать программы лояльности среди других категорий граждан. Кроме того, у федеральных торговых сетей есть положительный опыт работы с социальными картами в других регионах.

- Преимуществом документа является его многофункциональность. Мы прорабатываем вопрос о том, какие сервисы целесообразно «зашить» в социальную карту. Это могут быть как финансовые, так и другие приложения - транспортное, медицинское, идентификационное. Нам хочется, чтобы представители социально незащищенных категорий граждан имели возможность по социальной карте получать скидки при оплате товаров и услуг. Сегодня мы выяснили, что это возможно. Торговые сети идут нам навстречу. Мы также продолжаем прорабатывать решения с банками и другими заинтересованными структурами, - сообщил замгубернатора региона Вячеслав Берзин.

По информации регионального комитета социального обеспечения, материнства и детства, сегодня около 550 тысяч курян получают различные льготы и выплаты. Именно они в первую очередь станут держателями социальных карт, которые позволят обеспечить удобство и безопасность при получении пенсий, стипендий, субсидий. С их помощью можно будет оплатить проезд в общественном транспорте, произвести коммунальные платежи.

ИСТОЧНИК KP.RU