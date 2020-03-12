В Курске сгорела иномарка

12 Март 2020 2020-03-12T09:04:10+03:00

Пожар произошел на улице Республиканская Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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В 21:41 11 марта в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о том, что горит автомобиль на улице Республиканская в Курске.

По данным МЧС по прибытии в 21:43 пожарные приступили к ликвидации загорания. Пожар локализован в 21:45, ликвидирован в 21:48.

В результате пожара в автомобиле «Фольцваген Пассат» выгорел салон, пострадавших нет.

Пожар тушили 11 человек и четыре единицы техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU