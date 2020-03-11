В Курской области проверяют такси

11 Март 2020 2020-03-11T14:31:10+03:00

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В регионе проводятся профилактические мероприятия против нарушений закона среди водителей транспортных средств категории «В», осуществляющих пассажирские перевозки на коммерческой основе в режиме «такси», сообщили в УМВД региона.

- Сотрудники подразделений Госавтоинспекции, экономической безопасности и по противодействию коррупции, управления по вопросам миграции проводят мероприятия, направленные на пресечение нарушений ст.14.1 КоАП РФ и преступлений, квалифицированных по ст.238 УК РФ и ст.171 УК РФ, на пресечение фактов эксплуатации транспортных средств с техническими неисправностями, при которых запрещается эксплуатация, в том числе в конструкцию которых внесены изменения без разрешения Госавтоинспекции, - добавили в Управлении.

Меры воздействия будут применять к юридическим и должностным лицам, которые нарушают закон в области дорожного движения, сказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU