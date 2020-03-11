В Курской области проверяют такси
В регионе проводятся профилактические мероприятия против нарушений закона среди водителей транспортных средств категории «В», осуществляющих пассажирские перевозки на коммерческой основе в режиме «такси», сообщили в УМВД региона.
- Сотрудники подразделений Госавтоинспекции, экономической безопасности и по противодействию коррупции, управления по вопросам миграции проводят мероприятия, направленные на пресечение нарушений ст.14.1 КоАП РФ и преступлений, квалифицированных по ст.238 УК РФ и ст.171 УК РФ, на пресечение фактов эксплуатации транспортных средств с техническими неисправностями, при которых запрещается эксплуатация, в том числе в конструкцию которых внесены изменения без разрешения Госавтоинспекции, - добавили в Управлении.
Меры воздействия будут применять к юридическим и должностным лицам, которые нарушают закон в области дорожного движения, сказали в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU