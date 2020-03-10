По новой дороге на проспекте Плевицкой запускают маршрутки
Сюда будут ходить три автобуса
От проспекта Плевицкой можно будет доехать до центраФото: Светлана ВОЛКОВА
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С 20 марта по новой дороге на проспекте Надежды Плевицкой начнет работать общественный транспорт. Для удобства пассажиров продлены три маршрута города Курска:
№93 «пр-т Н.Плевицкой - ул. Косухина – ул. Запольная - Московская пл. – ул. Ленина - ул. Косухина – пр-т Н.Плевицкой»;
№206 «пр-т Н.Плевицкой – ул. Косухина – ул.Студенческая – ул. 3-я Агрегатная» (по ул. Ленина);
№210 «пр-т Н.Плевицкой - Северо-Западный м/р-н (ост. школа №54, ул. Косухина) – пл. Перекальского – Железнодорожный вокзал» (по ул. Запольная).
ИСТОЧНИК KP.RU