2020-03-10T10:50:36+03:00
Общество

По новой дороге на проспекте Плевицкой запускают маршрутки

Сюда будут ходить три автобуса
Ольга ДАНИЛОВА
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От проспекта Плевицкой можно будет доехать до центраОт проспекта Плевицкой можно будет доехать до центраФото: Светлана ВОЛКОВА
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С 20 марта по новой дороге на проспекте Надежды Плевицкой начнет работать общественный транспорт. Для удобства пассажиров продлены три маршрута города Курска:

№93 «пр-т Н.Плевицкой - ул. Косухина – ул. Запольная - Московская пл. – ул. Ленина - ул. Косухина – пр-т Н.Плевицкой»;

№206 «пр-т Н.Плевицкой – ул. Косухина – ул.Студенческая – ул. 3-я Агрегатная» (по ул. Ленина);

№210 «пр-т Н.Плевицкой - Северо-Западный м/р-н (ост. школа №54, ул. Косухина) – пл. Перекальского – Железнодорожный вокзал» (по ул. Запольная).

ИСТОЧНИК KP.RU

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