2020-03-06T14:47:45+03:00
Происшествия

В Курске автомобилист сбил женщину и скрылся

ДТП произошло на Бойцов 9-й дивизии
Ольга ДАНИЛОВА
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Водителя уже задержалиВодителя уже задержалиФото: Светлана ВОЛКОВА
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ДТП произошло 5 марта примерно в одиннадцатом часу вечера. Водитель на неизвестном автомобиле ехал со стороны Майского бульвара по улице Бойцов 9-й Дивизии в направлении пр-та Клыкова Курска.

- В пути напротив дома 187 по улице Бойцов 9-й Дивизии автомобилист сбил 30-летнюю женщину-пешехода. Она шла по крайней правой полосе попутно ехавшему автомобилю, - рассказали в ГИБДД региона.

В результате ДТП женщина-пешеход получила травмы. Водитель с места ДТП скрылся, но в последствии его разыскали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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