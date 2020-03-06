В Курске автомобилист сбил женщину и скрылся
ДТП произошло на Бойцов 9-й дивизии
Водителя уже задержалиФото: Светлана ВОЛКОВА
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ДТП произошло 5 марта примерно в одиннадцатом часу вечера. Водитель на неизвестном автомобиле ехал со стороны Майского бульвара по улице Бойцов 9-й Дивизии в направлении пр-та Клыкова Курска.
- В пути напротив дома 187 по улице Бойцов 9-й Дивизии автомобилист сбил 30-летнюю женщину-пешехода. Она шла по крайней правой полосе попутно ехавшему автомобилю, - рассказали в ГИБДД региона.
В результате ДТП женщина-пешеход получила травмы. Водитель с места ДТП скрылся, но в последствии его разыскали.
ИСТОЧНИК KP.RU