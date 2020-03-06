В Курске выясняют источник сброса в Тускарь сточных вод

6 Март 2020 2020-03-06T13:23:32+03:00

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Экологи проводят административное расследование по факту сброса сточных вод в реку вблизи Утиного острова в Курске. На место выезжал инспектор комитета экологической безопасности и природопользования Курской области для проведения контрольно-надзорных мероприятий.

- Было установлено, что в реку Тускарь выведены три трубы, через которые производится сброс. По этому факту возбуждено дело об административном правонарушении. В рамках расследования устанавливают собственника труб, источник сброса, - пояснили в обладминистрации.

Специалисты возьмут пробы, и в случае выявления превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ будет рассчитан ущерб, причиненный окружающей среде.

ИСТОЧНИК KP.RU