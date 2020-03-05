Под Курском бывшему сотруднику не выплатили выходное пособие

5 Март 2020 2020-03-05T12:30:10+03:00

Мужчина уже почти год не может получить свои деньги

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СК завел уголовное дело против 39-летнего руководителя ликвидационной комиссии одного из обществ с ограниченной ответственностью. Его подозревают по части 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

По версии следствия руководитель ликвидационной комиссии одной из железногорских организаций в полном объеме умышленно не выплатил выходное пособие в размере среднемесячного заработка одному из работников за май, июнь 2019 года. В результате перед сотрудником образовался долг в 28 тысяч рублей.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, прокомментировали случай в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU