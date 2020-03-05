В 2020 году в Курской области планируют заложить суперинтенсивные сады

5 Март 2020 2020-03-05T10:02:23+03:00

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В Обоянском, Курском, Кореневском и Беловском районах будут посажены семечковые и косточковые культуры - яблони, груши, вишни, а также ягодные кустарники - смородина, малина, ежевика, крыжовник; на одном гектаре от 800 до 3,5 тысяч штук деревьев. На четвертый год они уже активно начнут плодоносить, сообщили в администрации региона.

Как рассказали в комитете АПК Курской области, в настоящее время в области есть все условия для создания сети специализированных питомников, закладки интенсивных садов с тем, чтобы к концу 2024 года довести их площадь до 3000 гектаров. Это позволит увеличить валовое производство плодов в области до 75-80 тысяч тонн.

Так, для получения высоких урожаев яблок будут использоваться саженцы сортов с высокими вкусовыми и питательными характеристиками. Не останутся без внимания традиционные для курских садов сорта «Богатырь», «Синап орловский», «Жигулевское», «Мельба», «Антоновка обыкновенная».

Садоводство признано приоритетным направлением Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Для ускоренного импортозамещения плодово-ягодной продукции предусмотрены меры господдержки - до 90% возмещения понесенных затрат на закладку и уход за многолетними плодово-ягодными насаждениями.

Благодаря этим мерам, сельхозтоваропроизводители ряда районов области за последние пять лет заложили более 600 гектаров карликовых и полукарликовых садов интенсивного типа, ягодных кустарников и плодово-ягодных питомников яблони, груши, косточковых культур для нашей зоны.

ИСТОЧНИК KP.RU