Ночью в Курске горел дом
Около часа ночи 5 марта в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме на 1-ом Раздельном переулке в Курске.
По данным МЧС на место ЧП пожарные прибыли уже через пять минут и стали тушить огонь. Загорание локализовано в 01:07, ликвидировано в 01:09, уточнили в ведомстве.
В результате пожара в жилом доме закопчены стены и потолок, повреждены личные вещи.
Пожар тушили 24 человека и девять единиц техники.
Ущерб и причина возгорания устанавливаются.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.
ИСТОЧНИК KP.RU