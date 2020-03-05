2020-03-05T09:33:27+03:00
Происшествия

Ночью в Курске горел дом

ЧП произошло на 1-ом Раздельном переулке
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Пожарные были на месте через пять минут по данным МЧСПожарные были на месте через пять минут по данным МЧСФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

Около часа ночи 5 марта в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме на 1-ом Раздельном переулке в Курске.

По данным МЧС на место ЧП пожарные прибыли уже через пять минут и стали тушить огонь. Загорание локализовано в 01:07, ликвидировано в 01:09, уточнили в ведомстве.

В результате пожара в жилом доме закопчены стены и потолок, повреждены личные вещи.

Пожар тушили 24 человека и девять единиц техники.

Ущерб и причина возгорания устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске приступили к строительству второй очереди дороги по проспекту Плевицкой
Под Курском бывшему сотруднику не выплатили выходное пособие
В Курской области не справляются с наплывом заявлений на детские выплаты
Стартовал второй всероссийский конкурс для регионов на участие в программе БФ Сбербанка «Вклад в будущее»
Сбербанк вывел на рынок новый сервис для бизнеса
В 2020 году в Курской области планируют заложить суперинтенсивные сады
Ночью в Курске горел дом
В Курске появится единый перевозчик пассажиров
Жалобы на содержание животных в курском зоопарке не подтвердились
Директор курской школы оскорбляла учеников и учителей
В Курске приступили ямочному ремонту
Здание бывшей кирхи в центре Курска внесли в реестр недвижимости
Курянку подозревают в убийстве собственного мужа