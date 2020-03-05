Ночью в Курске горел дом

5 Март 2020 2020-03-05T09:33:27+03:00

Пожарные были на месте через пять минут по данным МЧС Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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Около часа ночи 5 марта в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме на 1-ом Раздельном переулке в Курске.

По данным МЧС на место ЧП пожарные прибыли уже через пять минут и стали тушить огонь. Загорание локализовано в 01:07, ликвидировано в 01:09, уточнили в ведомстве.

В результате пожара в жилом доме закопчены стены и потолок, повреждены личные вещи.

Пожар тушили 24 человека и девять единиц техники.

Ущерб и причина возгорания устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU