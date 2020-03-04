В Курске появится единый перевозчик пассажиров

4 Март 2020 2020-03-04T17:28:18+03:00

Муниципальный транспорт в Курске на словах хотят сохранить и даже развивать, только пока не знают, как Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Планируется объединить АО «КПАТП-1», МУП «ПАТП города Курска» и МУП «Курскэлектротранс» в одну компанию. Единый перевозчик будет предоставлять курянам более качественный сервис, пообещали в администрации региона.

В конце января в Минтранс России отправлена заявка на приобретение подвижного состава в лизинг на льготных условиях. Закупленный транспорт будет курсировать на пяти магистральных маршрутах.

- В департаменте пассажирского транспорта состоялась встреча с представителями объединений частных перевозчиков, на которой было предложено тарифы на проезд поднять после завершения разработки четкой концепции развития пассажирского транспорта, - сказал заместитель мэра Василий Волобуев.

До этого в горадминистрации говорили, что частные перевозчики в праве сами устанавливать стоимость проезда. Таким образом, проезд станет дороже, только когда, теперь неизвестно.

Для сохранения трамвайных маршрутов до разработки схемы движения общественного транспорта местные власти попытаются прибегнуть к государственно-частному партнерству и помощи федерального центра.

ИСТОЧНИК KP.RU