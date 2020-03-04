2020-03-04T12:23:29+03:00
Деловой Курск

В курском микрорайоне КЗТЗ отремонтируют девять улиц

Работы начнутся уже со дня на день
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
КЗТЗ пообещали привести в порядокКЗТЗ пообещали привести в порядокФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

В микрорайоне КЗТЗ Курска отремонтируют девять улиц, также будут сделаны тротуары, бордюры, нанесена разметка пластиком. По словам представителя подрядной организации, в середине марта приступят к предварительным работам: замене бордюрных камней, люков ливневой канализации.

Но не исключено, что подрядчики выйдут на работы уже сейчас. В обладминистрации считают, что можно начинать выполнять работы, не связанные с укладкой асфальтобетона.

- Если удастся быстрее выполнить планы текущего года по нацпроекту, у нас будет основание обращаться в Минтранс России за получением дополнительного финансирования. И плановые работы 2021-го года удастся выполнить уже в конце лета текущего года. Так делают успешные регионы. Предварительные договоренности у нас есть, – прокомментировали ситуацию в администрации Курской области.

В прошлом году поступали справедливые нарекания от курян по обустройству тротуаров и освещения дорог. Замечания и предложения будут учтены. Всего в Курске заменят 800 люков и решеток, 1100 дорожных знаков, отремонтируют 26 тыс. м² тротуаров. На улице Ольшанского обещают проработать вопросы благоустройства возле проезжей части и заглубления тепловых сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Директор курской школы оскорбляла учеников и учителей
В Курске приступили ямочному ремонту
Здание бывшей кирхи в центре Курска внесли в реестр недвижимости
Курянку подозревают в убийстве собственного мужа
Более 19 тысяч маленьких курян живут в нищите
В курском микрорайоне КЗТЗ отремонтируют девять улиц
На курянку завели дело за то, что она поцарапала полицейскому лицо
Курянин перечислил мошеннику 36 тысяч рублей за "эскорт-услуги"
Под Курском пожар тушили 12 человек и пять единиц техники
В Курской области потеплеет до 13 градусов
Курского фермера обвиняют в мошенничестве с субсидиями
В Курской области создадут промышленный технопарк
В Курске появится парк русско-татарской дружбы
В "Одноклассниках" появились фейковые страницы курских мэра и губернатора
СК проверяет обстоятельства гибели курянина в гараже
В Курске пройдет этап Всероссийского турнира «Подмастерья»
Курянин разобрал постройку соседа
В Курской области без электричества остались 255 домов
С гриппом и ОРВИ слегло почти семь тысяч курян
Под Курском сгорел деревянный дом
В центре Курска без тепла и горячей воды останутся десятки домов
Курянин полтора месяца ездил по поддельным правам
Курянин организовал интернет-магазин по продаже наркотиков
В Курске автомобиль врезался в рекламный щит