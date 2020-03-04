В курском микрорайоне КЗТЗ отремонтируют девять улиц

4 Март 2020 2020-03-04T12:23:29+03:00

Работы начнутся уже со дня на день

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В микрорайоне КЗТЗ Курска отремонтируют девять улиц, также будут сделаны тротуары, бордюры, нанесена разметка пластиком. По словам представителя подрядной организации, в середине марта приступят к предварительным работам: замене бордюрных камней, люков ливневой канализации.

Но не исключено, что подрядчики выйдут на работы уже сейчас. В обладминистрации считают, что можно начинать выполнять работы, не связанные с укладкой асфальтобетона.

- Если удастся быстрее выполнить планы текущего года по нацпроекту, у нас будет основание обращаться в Минтранс России за получением дополнительного финансирования. И плановые работы 2021-го года удастся выполнить уже в конце лета текущего года. Так делают успешные регионы. Предварительные договоренности у нас есть, – прокомментировали ситуацию в администрации Курской области.

В прошлом году поступали справедливые нарекания от курян по обустройству тротуаров и освещения дорог. Замечания и предложения будут учтены. Всего в Курске заменят 800 люков и решеток, 1100 дорожных знаков, отремонтируют 26 тыс. м² тротуаров. На улице Ольшанского обещают проработать вопросы благоустройства возле проезжей части и заглубления тепловых сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU