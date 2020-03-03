Курянин разобрал постройку соседа

3 Март 2020 2020-03-03T14:24:36+03:00

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В Солнцевском районе местный житель украл строительные материалы у соседа и использовал их для возведения постройки на своем участке. Для собственного здания он выбрал комплектующие, которыми было выстроено здание у жителя соседней улицы. Разбирать строение рядом со своим домом опасался, именно поэтому выбрал жилище через несколько улиц, заранее зная, что его хозяин отправляется в командировку. На протяжении двух месяцев по ночам мужчина воровал строительные материалы и сразу использовал их для строительства своих надворных построек.

Хозяин жилья, вернувшись из командировки, обнаружил почти разобранное здание на участке и обратился в полицию. Полицейские нашли следы, оставленные злоумышленником, а также свидетелей, которые замечали подозрительного соседа. Но каждый раз он уверял их, что помогает хозяину дома, пока тот отсутствует.

Проводится проверка для решения о возбуждении уголовного дела по факту кражи, сказали в УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU