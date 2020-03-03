2020-03-03T09:26:54+03:00
Спорт

Курский БК «Динамо» обыграл оренбуржскую «Надежду»

Матч завершился со счетом 83:73
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Открыли счет бело-голубыеОткрыли счет бело-голубые
Изменить размер текста:

Поединок регулярного первенства между «Динамо» (Курск) и «Надеждой» (Оренбург) завершился со счетом 83:73 в пользу хозяек паркета.

Открыли счет бело-голубые, соперники держались с небольшим отрывом. Итог второго периода - 40:33 в пользу курского «Динамо». Лучшим снайпером нашей команды стала Деванна Боннер - у нее 14 баллов.

Впереди у динамовок встреча с давним и сильным соперником - екатеринбургским УГМК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Умер Герой Советского Союза Михаил Алексеевич Булатов
Куряне попали под суд за незаконную ловлю рыбы
Курский БК «Динамо» обыграл оренбуржскую «Надежду»
В Курске иномарка сгорела в гараже
В Курске задержали подростка с наркотиками
Курянин стал чемпионом Европы по фехтованию
В Курской области отремонтируют учреждения культуры
74-летняя курянка пыталась дать взятку полицейскому
Курский проект "Кино в театре" перешел в новый формат
99 лет исполнилось курянину, участнику Великой Отечественной, Петру Михину
К 8 Марта в Курске откроется выставка
Курянин угнал "семерку", чтобы доехать до дома
В Курске раскрыли кражу ювелирных украшений из ломбарда
Пьяная курянка без прав сбила девушку и скрылась
В Курске завершились масленичные гулянья
Курский региональный сосудистый центр расширят
В Курске ночью загорелся дом
В Курске снесут еще одно бывшее общежитие
В Курске 27-летний парень пострадал при пожаре в гараже
С 3 марта в Курске поднимется стоимость проезда в общественном транспорте