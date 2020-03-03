Курский БК «Динамо» обыграл оренбуржскую «Надежду»

3 Март 2020 2020-03-03T09:26:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Поединок регулярного первенства между «Динамо» (Курск) и «Надеждой» (Оренбург) завершился со счетом 83:73 в пользу хозяек паркета.

Открыли счет бело-голубые, соперники держались с небольшим отрывом. Итог второго периода - 40:33 в пользу курского «Динамо». Лучшим снайпером нашей команды стала Деванна Боннер - у нее 14 баллов.

Впереди у динамовок встреча с давним и сильным соперником - екатеринбургским УГМК.

ИСТОЧНИК KP.RU