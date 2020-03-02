Курский региональный сосудистый центр расширят
В Курской областной клинической больнице уже 10 лет работает региональный сосудистый центр. В прошлом году в первичном сосудистом отделении лечение получили 1 600 пациентов, это на 19% больше, чем в 2018 году.
По информации главного врача больницы Дмитрия Полякова, запланировано расширение кардиологического отделения до 60 коек, 12 коек добавится в палаты реанимации и интенсивной терапии, создадут единый координационный центр по расшифровке ЭКГ и маршрутизации больных, внедрят новый вид высокотехнологичной медицинской помощи – имплантация кардиовертера-дефибриллятора.
Врачи-кардиологи клиники будут курировать центральные районные больницы и первичные сосудистые отделения региона. Увеличится объем оперативных вмешательств. В планах и создание регионального регистра пациентов, перенесших сердечные заболевания.
В сосудистом центре намерены развивать два важных направления - хирургическую аритмологию (хирургические операции пациентам из группы риска с аритмией) и большую кардиохирургию, радикально устраняющую проблемы сердечно-сосудистой системы, в частности, на коронарных сосудах путем открытой хирургии.
В 2019 году на обновление медицинского оборудования облбольницы израсходовано порядка 180 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU