Курский региональный сосудистый центр расширят

2 Март 2020 2020-03-02T09:50:18+03:00

В целом пока что качество медицины в регионе оставляет желать лучшего Фото: Светлана ВОЛКОВА

В кардиоотделении будет 60 коек

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В Курской областной клинической больнице уже 10 лет работает региональный сосудистый центр. В прошлом году в первичном сосудистом отделении лечение получили 1 600 пациентов, это на 19% больше, чем в 2018 году.

По информации главного врача больницы Дмитрия Полякова, запланировано расширение кардиологического отделения до 60 коек, 12 коек добавится в палаты реанимации и интенсивной терапии, создадут единый координационный центр по расшифровке ЭКГ и маршрутизации больных, внедрят новый вид высокотехнологичной медицинской помощи – имплантация кардиовертера-дефибриллятора.

Врачи-кардиологи клиники будут курировать центральные районные больницы и первичные сосудистые отделения региона. Увеличится объем оперативных вмешательств. В планах и создание регионального регистра пациентов, перенесших сердечные заболевания.

В сосудистом центре намерены развивать два важных направления - хирургическую аритмологию (хирургические операции пациентам из группы риска с аритмией) и большую кардиохирургию, радикально устраняющую проблемы сердечно-сосудистой системы, в частности, на коронарных сосудах путем открытой хирургии.

В 2019 году на обновление медицинского оборудования облбольницы израсходовано порядка 180 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU