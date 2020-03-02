В Курске снесут еще одно бывшее общежитие

2 Март 2020 2020-03-02T09:03:45+03:00

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КП-Курск уже рассказывала о сносе старых общежитий в городе. Еще один дом - №42 «Б» по улице Республиканской - будет снесен в марте.

Общежитие было признано непригодным для проживания и расселено в 2019 году. Бывшие жильцы получили квартиры на проспекте Дериглазова. Тем временем старое здание продолжает разрушаться и подвергается посягательствам мародеров.

В ближайшее время вокруг опасного дома поставят ограждение, а также начнется снос. Вместе с ним будет зачищена прилегающая площадка.

- Пока здание не было принято в собственность города, мы не могли начать работы. Сейчас дом принят на баланс, завершена регистрация. Через десять дней приступим к сносу, причем без бюджетных затрат, - пообещали в мэрии Курска.

ИСТОЧНИК KP.RU