Житель Курска украл из кладовки три велосипеда

28 Февр. 2020 2020-02-28T12:32:45+03:00

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В полицию обратился мужчина и сообщил, что у него сорвали замок в кладовке многоквартирного дома и украли три велосипеда, электроинструменты и другое имущество.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что в одной из квартир живет женщина, ведущая антиобщественный образ жизни. Свидетели рассказали, что недавно к ней приходил сын, ранее судимый 26-летний молодой человек. При досмотре в квартире курянки обнаружили все похищенное имущество.

После задержания подозреваемый признался в краже. Чужое имущество он собирался продать, но не успел, поэтому спрятал у матери. За кражу со взломом ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU