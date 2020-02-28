Курское «Динамо» одержало победу
Команда отлично сыграла в последнем матче группового этапа Евролиги
«Динамо» занимает четвертую строчку в группе ВФото: предоставлено пресс-службой
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Курское «Динамо» обыграло польскую «Гдыню» в матче 14-го тура группового этапа женской Евролиги. Встреча завершилась со счетом 64:58.
Самой результативной в составе победителей стала Деванна Боннер, набравшая 24 очка. 11 очками отметилась Асту Ндоур, еще 10 очков добавила Наталья Анойкина.
На данный момент «Динамо» занимает четвертую строчку в группе В и имеет возможность претендовать на выход в плей-офф.
ИСТОЧНИК KP.RU