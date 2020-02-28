2020-02-28T12:22:16+03:00
Спорт

Курское «Динамо» одержало победу

Команда отлично сыграла в последнем матче группового этапа Евролиги
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
«Динамо» занимает четвертую строчку в группе В«Динамо» занимает четвертую строчку в группе ВФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Курское «Динамо» обыграло польскую «Гдыню» в матче 14-го тура группового этапа женской Евролиги. Встреча завершилась со счетом 64:58.

Самой результативной в составе победителей стала Деванна Боннер, набравшая 24 очка. 11 очками отметилась Асту Ндоур, еще 10 очков добавила Наталья Анойкина.

На данный момент «Динамо» занимает четвертую строчку в группе В и имеет возможность претендовать на выход в плей-офф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске могут поднять цены на проезд
В Курске сносят общежития
Житель Курска украл из кладовки три велосипеда
Курское «Динамо» одержало победу
На ремонт курских теплосетей потратят бюджетные средства
Курские таможенники возвратили на Украину поддельную икру
В Курске инвалид отсудил у государства деньги за лекарства
В Курске на Театральной площади выступит Надежда Крыгина
В Курске пройдет «Гроза»
В Курске подростка осудили за жестокое убийство
На выходных в Курске ограничат движение транспорта
В Курске без горячей воды и тепла останутся школы и детсады
Под Курском выращивают экзотические цветы
Пропавшего курского подростка нашли в Подмосковье
В курском драмтеатре покажут премьеру
За сутки мошенники похитили у курян около двух миллионов рублей
В Курске продолжаются Масленичные гулянья